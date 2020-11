Recept van de dag: de eerste ‘échte’ erwtensoep

Deel je winterrecepten! Daar hebben we allemaal wat aan. Van de Water maakt zijn erwtensoep zo:

Neem varkensschenkel, procureur (is varkens halskarbonade zonder bot) en/of een stuk mager zuurkoolspek en/of een stuk rookspek. Laat dit zonder verdere toevoegingen 3-4 uur op een laag vuur in 3 liter water trekken. Haal het vlees er uit en zet apart in de ijskast. Zet de pan 1 nacht buiten zodat het vet kan stollen en van de soep geschept kan worden.

Snijdt winterpeen, prei stengels, aardappels, selderijknol, knolraap, (zoete) ui in stukjes en laat dit voor ongeveer 45 minuten zachtjes koken. Voeg 3 rundvlees bouillonblokjes toe. Met de staafmixer pureren tot een gladde massa.

Voeg de spliterwten toe en laat dit 60 minuten zachtjes koken. Opnieuw met de staafmixer pureren. Voeg een rookworst toe en verwarm deze worst zonder koken voor 25 minuten. Snijdt het vet van de schenkel (weggooien) en snijdt vervolgens het vlees van de schenkels in leuke hapklare stukken. Zo ook het andere vlees, en de in stukken gesneden worst. Maak af op smaak met peper en zout. Laat bij voorkeur minstens 1 dag in de koeling rusten en serveer met roggebrood, roomboter en (Zeeuws) spek. Eventueel voor het opdienen iets verdunnen.

Nodig voor 4 liter:

• 1 varkensschenkel

• 1 stuk procureur of zuurkoolspek

• 1 grote winterpeen

• 2 prei-stengels

• ½ selderijknol

• ½ knolraap

• 1 zoete ui

• 450 gr spliterwten

• 1 rookworst

• roggebrood