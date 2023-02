Dagrecept: Pasta met palmkool, geitenkaas, knoflook en citroen

Ik las ook ergens dat de spaghettilepel eigenlijk voor precies een portie is bedoeld, terwijl men doorgaans rustig twee of drie keer hiermee opschept. Een grappig voorbeeld van hoe we met z’n allen meer zijn gaan eten.

Hieronder een smakelijk recept met volkoren spaghetti, al kun je natuurlijk ook de normale nemen! Een vondst van Donna Hay uit Week Light (Spectrum). Kook de pasta in een grote pan gezouten kokend water beetgaar volgens de gebruiksaanwijzing. Giet de pasta af en bewaar daarbij 60 ml van het kookwater.

Zet de pasta en het bewaarde kookwater apart en zet de pan terug op matig vuur. Voeg de olie, knoflook, citroenschil en amandelen toe en bak al roerend 3 minuten of tot de knoflook zacht is en de amandelen wat kleur krijgen. Roer de palmkool erdoor met wat zout en peper en warm al roerend 4 minuten op of tot de bladeren net geslonken zijn. Voeg de pasta en het bewaarde kookwater toe en schep alles door elkaar.

Schep de pasta op borden. Besprenkel met wat extra olie en leg de geitenkaas erop. Bestrooi met peper en extra amandelen.

Nodig voor 2 personen:

- 200 g volkorenpasta

- 1 el olijfolie (extra vergine)

- 2 tenen knoflook (plakjes)

- 1/2 el fijne citroenrasp

- 40 g amandelen (gehakt)

- 500 g cavolo nero (ook bekend als palmkool, stengels verwijderd, bladeren grof)

- zeezout en gemalen peper

- olijfolie (extra vergine) om te besprenkelen

- 75 g geitenkaas (plakjes)

- grof gehakte amandelen (extra, voor erbij)