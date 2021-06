Remmer alzheimer toegelaten tot de markt: ’Enorme opsteker voor de wetenschap’

Lezerscolumn

Simone: ’Long Covid is geen burn out!’

„Wat duurt het bij jou lang!” of „Maar jij hebt gewoon een burn-out, joh!” Een veelgehoord oordeel van collega’s, leidinggevenden of zelfs van bedrijfsartsen. Maar ik heb geen burn-out, ik heb long Covid! ‘Long’ in de betekenis van ‘langdurig’ dus.