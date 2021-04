Witte asperges kopen: hier moet je op letten

Snijvlak

Ga voor sappige asperges, die zijn het meest vers. Het snijvlak aan de onderzijde van de stengel mag dan ook niet ingedroogd zijn. Let erop dat er een korstje op het snijvlak zit dat nog wit of groen moet zijn.

Voelt de onderzijde samen met de steel wat houtig aan, dan zijn de asperges waarschijnlijk niet zo vers meer. Een handige tip is om even met je nagel op het vlak te drukken: als er wat vocht uitkomt, zit je goed.

Kleur

Ga voor de meest glanzende stengels. Controleer of de schil geen bruine plekjes heeft en dat ook de kopjes mooi wit zijn.

Piepen

Een handige truc om te checken of je asperges vers zijn: wrijf twee asperges zachtjes tegen elkaar. Als je een piepend geluid hoort, zijn ze nog lekker vers.

Dik of dun?

Koop ze het liefst allemaal van dezelfde dikte, dan hebben ze ook dezelfde gaartijd. Dikke asperges moeten ook iets langer garen dan dunne.

Sommige mensen menen dat dikke asperges lekkerder zijn dan dunne, maar kenners zeggen dat de dikte van de asperges geen invloed heeft op de kwaliteit of smaak.

Op de verpakking van asperges staat vaak A, AA of AAA. Dit zegt niets over de kwaliteit, maar over de dikte. A is één vinger dik, AA is twee vingers dik en AAA is drie vingers dik, de dikste asperge dus.

Koop vooral de asperges naar jouw voorkeur. Ga je de asperges bijvoorbeeld in een salade gebruiken, dan kan het zijn dat je voor de dunnere kiest. Wil je ze gekookt opdienen met saus en een gepocheerd eitje, dan wil je misschien de dikste die je kunt vinden.

Bewaren

Asperges drogen snel uit. Je kunt ze bij thuiskomst dan ook het beste in een vochtige theedoek wikkelen en in de koelkast bewaren tot gebruik. Dagvers zijn ze het lekkerst.