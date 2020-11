Recept van de dag: groente- of corned beefschotel

Corned beef, je zou eens op het internet moeten kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat wat wij corned beef noemen, in Engeland weer heel wat anders is. Ons pekelvlees is het Engelse corned beef. Maar goed, nu heb ik het over dat beroemde blikje Frans soldatenvoer (zo begon het althans, bij Napoleon, die vlees voor zijn soldaten nodig had).

Nodig voor 4 personen:

•300 gr corned beef

•6 flinke aardappelen

•500 gr wortelen

•100 gr knolselderie

•1 uitje gesnipperd

•1 theel tijm

•paneermeel

•boter, zout en peper

Bereiding:

Kook de aardappels, wortelen, knolselderie (allemaal in gelijke blokjes gesneden) met wat tijm, zout en peper net, maar dan ook net, gaar. Giet af maar bewaar het kookvocht.

Zet het kookvocht direct op en kook tot de helft terug. Breng op smaak met wat extra peper. Nu een laag van de groenten met een vers gesnipperd uitje er door, in een ovenschaal. Verbrokkel de corned beef er over.

Dan de rest van de groente daar overheen. Giet er het ingekookte vocht bij. Nu een lekkere laag paneermeel, en klontjes boter erop en het geheel nog een half uur in de oven op 140 ° C.

Tot er een mooi korstje op zit. Serveer met een stevige pot piccalilly erbij.