Een moestuin op je balkon? Hier moet je op letten

Je balkon moet dan wel aan een aantal eisen voldoen. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Wat moet jouw balkon hebben?

Weinig wind. Woon je op een plek waar het veel waait? Dan is dat ook geen ideale plek voor een moestuin. Natuurlijk hoeft het niet windstil te zijn op je balkon, maar jouw moestuin gaat het niet prettig vinden om dagelijks windkracht 10 te moeten overleven.

Checkt jouw balkon alle vinkjes af? Dan kun je beginnen met het aanleggen van een moestuin op je balkon. Wat heb je écht nodig?

Een tuinslang . Heeft jouw balkon een waterkraan, dan is dat natuurlijk hartstikke fijn en wordt het water geven voor jou easy peasy . Maar als jij de hele tijd drie trappen op moet lopen, investeer dan in een fijne gieter die niet lekt.

Deze gewassen kun je verbouwen in jouw moestuin op balkon

Aardbeien

Aardbeien zijn echte zonaanbidders. Heb jij een zonnig balkon, dan zijn ze daar dus op hun gelukkigst en worden ze mooi rood en zoet.

Kruiden

Thijm, basilicum, oregano, rozemarijn… zomaar een greep uit de kruiden die je in je moestuin op balkon kunt verbouwen. Zet de losse potten met kruiden in een leuke kast en je hebt niet alleen iets lekkers om te eten maar ook iets leuks om naar te kijken.

Tomaten

Tomaten houden niet van regen en nat staan, dus als je ervoor kiest om tomaten in je moestuin op balkon te kweken, zorg er dan voor dat je ze ook droog kunt zetten.

Paprika

Een paprika houdt van een warm, zonnig en beschut plekje. Hij wil niet in de wind staan, want dat is te koud.

Sugarsnaps

Sugarsnaps zijn zoet en kunnen dicht op elkaar gezaaid worden, dus die zijn ideaal voor een kleine moestuin.

Courgette

De courgette is vooral geschikt voor de grotere balkons, omdat ze een vrij grote bak nodig hebben om volledig te kunnen groeien. Heb jij maar een vierkante meter ruimte, dan zijn courgettes niet ideaal.

Peper

Net zoals de paprika houdt de peper niet van wind, en wél van een zonnig plekje. Zet de paprika en de peper dus vooral naast elkaar.