Wijn van de week: Domaine Dirler-Cadé Edelzwicker 2018

Sommige wijnproducenten proberen Edelzwicker nieuw leven in te blazen, maar dan anders. Bij Dirler-Cadé stoppen ze sylvaner, auxerrois, pinot blanc en pinot gris van hun beste wijngaarden in een normale fles. Alsof je je neus in een bloembak stopt: abrikoos, perzik en een fijne kruidigheid. Een heerlijke terraswijn, maar ook super bij pittige Aziatische gerechten.

okhuysen.nl, €11,40