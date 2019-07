Ⓒ Foto Ron Offermans/buiten-vbeeld i.s.m. natuurfotgrafie.nl

De gewone zeekat of sepia is een inktvis die onder andere voorkomt in de Noordzee. Zeekatten hebben een afgeplat ovaal achterlijf - waarin zich het schild bevindt - met een zoom die bij het zwemmen golvend beweegt.