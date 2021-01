Dit mag nooit weg: beeldje als strafexercitie

Tineke Geerts was een jaar of acht en lag, ergens midden jaren 50, net in bed toen de moeder van Rietje aanbelde. Rietje was een schoolvriendinnetje dat twee klassen hoger zat. De moeder zei, enigszins geagiteerd, dat Tineke de bril van Rietje had stukgemaakt.

Tineke: „Mijn moeder reageerde met: ’Goh, wat vreemd. Want Tineke kwam uit school en zei: We hebben zo gelachen! Rietje ging kopjeduikelen over een fietsenrek en toen knakte haar bril’.”

Rietjes moeder hield vol. Haar lieve en brave dochter jokte nooit. Ze zou zeker niet de schuld van deze wandaad in de schoenen van iemand anders schuiven.

Zover durfde de moeder van Tineke niet te gaan over haar eigen dochter. De 8-jarige werd uit bed gehaald en door de moeders aan een geduchte ondervraging onderworpen. Had zij de bril van Rietje stuk gemaakt?! Tineke hield moedig stand en liet weten dat Rietje dat zelf had gedaan. Dat haar schoolvriendin duidelijk loog. En dat ze weer naar bed ging.

Nog diezelfde avond kwamen een beschaamde Rietje en een even beschaamde moeder langs. Rietje had na enig aandringen toegegeven dat haar verhaal niet klopte. Voor straf moest ze Tineke haar mooiste bezit geven.

Tineke: „Dat was dit beeldje. Als mijn moeder sindsdien aan me vroeg: ’Jok je?’, dan wees ik op dit beeldje. Terwijl de leugen soms op mijn voorhoofd stond geschreven!”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar [email protected]