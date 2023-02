Premium Het beste van De Telegraaf

Mijn klus Linda (56) maakte zelf een kippenhok: stevig én handig in gebruik

Door Hortence Chen Kopieer naar clipboard

Linda van Borssum bouwde samen met haar partner een veilig hok voor de nieuwe kippen. Ⓒ foto aldo ALLESSIE

Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw of kunstobject tot complete verbouwingen! Deze week nemen we een kijkje in de achtertuin van Linda van Borssum (56) in Putten die zelf een kippenhok heeft gebouwd.