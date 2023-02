Urenlang speelplezier: Rico (4) is wég van opa Toms zelfgemaakte treinbaan

Wie: Tom Versluis (71)

Beroep: oud-politieagent

Klus: trein- en autobaan

Duur: vier weken

Een lief bericht in onze mailbox van Norma Versluis (47). Zij wil graag haar handige vader Tom Versluis in het zonnetje zetten. „Voor mij en mijn broer Richard maakte hij vroeger van alles, van zandbak tot poppenhuis en van konijnenhok tot hoogslaper. Nu mijn zoontje er is, herhaalt de geschiedenis zich!”

Tijd om een kijkje te nemen in Bergen, waar Norma’s vierjarige zoon Rico groot plezier beleeft aan de trein- en autobaan die Versluis voor hem heeft gebouwd.

„Rico is dol op auto’s en speelt er graag mee. Bij ons thuis heb ik daarom een paar jaar geleden een autobaan gemaakt. Die was vrij simpel, maar hij kon er eindeloos mee spelen”, vertelt Tom Versluis.

Omdat zijn kleinzoon ook veel interesse voor treinen toonde, wilde opa nieuw speelgoed maken: een auto- en treinbaan ineen, bedoeld voor bij Rico thuis. „Van zijn ouders had hij een trein inclusief spoor gekregen. Het leek me leuk om dat spoor als basis te nemen en er een treinstation bij te bouwen met onder meer een autoweg, parkeerdek, autofabriek en stoplichten eromheen.”

Opa Versluis maakte de auto- en treinbaan op een mdf-plaat van 80 bij 120 centimeter, precies dezelfde maat als Norma’s salontafel zodat Rico makkelijk aan tafel kan spelen. „De autobaan die ik eerder had gemaakt, was namelijk net iets te groot voor onze tafel. Als Rico aan het spelen was, bestond het gevaar dat alles zou omkiepen. Niet handig.”

Ruim een maand knutselde de gepensioneerd agent in zijn garage aan Rico’s nieuwe speelgoed. „Dan was ik aan het rommelen en doen. Als Rico bij ons was, keek hij soms mee.”

Voor het wat grovere werk zoals het stationsgebouw bouwde Versluis met multiplex van 8 millimeter dik.

„De rest is vooral triplex van twee à drie centimeter. Het geheel is stevig, want het moet tegen een stootje kunnen. Ik wilde niet zomaar iets in elkaar flansen.”

Figuurzaag

Versluis heeft veel gebruik gemaakt van een decoupeerzaag, hamer en een figuurzaag, onder meer voor de raampjes van het treinstation. „Rico en ik hebben samen de figuurzaag in handen gehad. Volgens mij vond hij dat wel leuk.”

Rico speelt volgens Norma elke dag met het speelgoed. Als opa Tom op bezoek is, doet hij uiteraard mee. „Leuk om te zien hoeveel fantasie hij heeft.”

Versluis heeft de smaak te pakken. Momenteel is hij voor Rico een nieuwe treinbaan aan het bouwen die net iets uitgebreider en verfijnder wordt. „Ooit maak ik een grote maquette voor hem.”

