Column Babette: ’Het yep-leven leiden, dat lijkt me wel wat’

André is 80 jaar en het woord pensioen komt in zijn vocabulaire niet voor. ’Van niets doen word je oud’, roept de krasse schilder tegen iedereen die het wil horen.

Deze week was in het nieuws dat senioren steeds langer doorwerken. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek telt Nederland 300.000 65-plussers die nog altijd actief op de arbeidsmarkt zijn.

In 2003 lag dit aantal op 75.000. Daarbij is ook het aantal 75-plussers dat nog salaris ontvangt, sterk toegenomen.

Zie je wel, zou André zeggen, blijven werken is leuk en gezond. Over dat laatste zijn de meningen verdeeld, het is vooral gezond om te genieten.

"’Van niets doen word je oud’, roept hij"

En dat kan van reizen, postzegels verzamelen, wandelen, een wijnkelder, uitgebreid lunchen óf van werken zijn.

Ik geniet vooralsnog vooral van die heerlijke verhalen over de 85-jarige groenteman die weigert met werken te stoppen, een arts die ondanks, of misschien wel dankzij, zijn seniorenstatus nog altijd de vraagbaak van het dorp is, mijn fluitende schilder, de chauffeur op leeftijd die nog elke dag mensen naar de dagopvang brengt, of de vitale caissière die niet achter de supermarktkassa is weg te slaan.

Wat een energie!

Dat zijn allemaal yeps, oftewel young elderly persons. Hoewel deze term nieuw voor me was, lijkt het mij als overjarige yup (young urban professional) heerlijk om op den duur yep te worden. Ik vind mijn werk geweldig en hoop de eindstreep te halen. Maar die eindstreep is wat mij betreft wel over 14 jaar.

En daarna? Met volle teugen het yep-leven leiden, dat lijkt me wel wat. En dus van elke dag intens genieten, meer nog dan ik nu al doe.

Maar dan als een jonge, fitte pensionado die van het woord bejaard niets wil weten.

