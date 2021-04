Dit vakantiehuisje is een waar paradijs voor jou en je hond

Je moet er wel een eind voor reizen (en wachten tot de coronapandemie onder controle is), maar dan heb je ook wat!

In het plaatsje Cottonwood, in de Amerikaanse staat Idaho, runnen Frances en Dennis hun b&b Dog Bark Park Inn. Een vakantiehuisje in de vorm van een Beagle waar je hond uiteraard ook welkom is.

Het huisje is echt bedoeld voor de dog lovers. Overal waar je in het huisje kijkt, vind je het hondenthema terug: in de accessoires zoals de kussentjes en boven het bed, maar ook in de puzzels, de spelletjes en de boeken.

Aan alles is gedacht, want het huisje is niet alleen bedoeld om mensen een fijne vakantie te bezorgen, maar ook de honden. Zo kun je voor de hond een speciaal hondenontbijt bestellen en is er buiten op het eigen terrein zeeën van ruimte voor je viervoeter om lekker los te lopen.

Eerlijk is eerlijk: Cottonwood is niet het meest bruisende stadje ter wereld, maar je kunt er (met je hond) wel mooie wandelingen maken.