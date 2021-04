Dit mag nooit meer weg: een chocolade-paasei uit 1993

Je zou het niet zeggen, maar dit chocolade paasei is maar liefst 28 jaar oud! Zou het nog eetbaar zijn? Eigenaresse Simone de Gooijer-Van de Weerdt gaat het niet uitproberen want dit ei mag beslist niet weg; het is een bijzondere herinnering aan de banketbakkerij van haar ouders.

„Van Barneveld in Oosterbeek bij Arnhem, 27 jaar lang hun bedrijf. Vooral tijdens Pasen was het natuurlijk groot feest in de winkel”, vertelt Simone. Zelf is zij niet in het bakkersvak, maar in de zorg terechtgekomen.

Stanioleren

Simone weet nog goed hoe ruim voor de paasdagen de lades met materialen tevoorschijn kwamen. „Gekleurd aluminiumfolie, bloemen en lint. Mijn vader zorgde voor de chocolade schalen in diverse maten. Mijn moeder ging ze vervolgens stanioleren (het gekleurde aluminiumfolie eromheen wikkelen, red.). Daarna zette mijn vader er een voetje onder en kon mijn moeder ze afmaken.”

Dat hield in dat er eitjes of bonbons in werden gestopt. Daarna rondde haar moeder het af met een mooie strik en een bijpassende bloem. „Ze maakte een hele reeks van klein naar groot, met of zonder ruches in dezelfde kleur. Al maanden van te voren was ze er elk vrij momentje mee bezig.”

Tijdens de drukke dagen voor Pasen hielpen de kinderen mee: Simones broer in de bakkerij en Simone en haar zusje in de winkel. Elk jaar mochten de kinderen natuurlijk een mooi ei uitzoeken dat altijd vrijwel meteen soldaat werd gemaakt. Behalve dit ei; het stamt namelijk uit 1993, het jaar dat haar ouders met de banketbakkerij stopten. Een dierbare herinnering aan een mooie jeugd.