Man tikt 55.000 pond af voor biertje

Foto ter illustratie. Ⓒ IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO LIBRARY

MANCHESTER - De bierprijzen zijn er normaal al niet om over naar huis te schrijven, maar dit keer had een Australiër in het Engelse Manchester daadwerkelijk iets te klagen. Cricket-verslaggever Peter Lalor tikte namelijk in een hotel 55.000 pond (ruim 60.000 euro) af voor een biertje. Dat gebeurde door een foutje van het hotel, waar hij die avond een drankje ging doen.