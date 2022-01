Tijgerprints in huis: zo houd je het stijlvol

Premium Thuis & Tuin

Binnenkijken in de verbouwde stadswoning van Susan en John: ’We zorgen voor een rustgevende en warme sfeer’

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in de verbouwde stadswoning van Susan Hofmann en John Ligtenberg in het Gelderse Groenlo.