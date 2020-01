Mercedes-Benz VISION AVTR Ⓒ Daimler AG

Mercedes-Benz lanceert een futuristische concept-car in samenwerking met de makers van de film Avatar, Sony komt ineens met een heuse auto en Hyundai toont een vliegende auto. In Las Vegas, het Disneyland voor volwassenen, is niets te gek en dat zag je dit jaar ook terug op de Consumer Electronics Show (CES).