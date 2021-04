Nederland niet meer zo plat als een dubbeltje

Na een afwezigheid van bijna vijftien jaar lanceerde softwarereus Microsoft in oktober jongstleden de vernieuwde versie van Flight Simulator 2020 (MSFS 2020). Tot grote teleurstelling van de grote wereldwijde vliegsimulatiegemeenschap gooide de Microsoft in 2006 de handdoek in de ring. De vliegsimulator was uitontwikkeld en met de toenmalige technologie viel er niet veel te verbeteren.

,,Inmiddels kent de wereld datacenters met cloud computing, streaming, storage en kunstmatige intelligentie en zijn computers vele malen krachtiger geworden", aldus Jörg Neumann. De in Seattle wonende Duitser is bij de softwarereus verantwoordelijk voor de populaire vliegsimulator.

Het molencomplex Kinderdijk mag natuurlijk niet onbreken. Al is de vegetatie wel wat hevig... Inzet: Jörg Neumann van Microsoft. Ⓒ Foto: MSFS 2020

Hij gaat verder: ,,De herintroductie heeft al onze verwachtingen overtroffen en we hebben nu een uitermate realistische simulator die we steeds meer verbeteren en met de World Update 4 van 13 april 2021 zijn nu ook de Benelux en Frankrijk nog beter te bewonderen vanuit de lucht."

Verbeeldingskracht

Toen de game, al is dat voor veel vliegenthousiastelingen vloeken in de kerk, in 1982 werd geïntroduceerd moest je de nodige verbeeldingskracht aanwenden om je in de lucht te wanen. Blokkerige instrumenten, witte lijntjes die een landingsbaan moesten voorstellen en verder een geel-groene achtergrond.

De Notre-Dame (van voor de brand) in Parijs is zeker een bezoek waard. Ⓒ foto: MSFS 2020

Dat is nu compleet anders. Betoverende landschappen, gemaakt dankzij satellietfotografie, actueel weer en door kunstmatige intelligentie gemaakte gebouwen. Elk weggetje, elke rivier, elk meer. Het klopt allemaal. En vliegen kun je met wat hulp doen van de simulator of helemaal zelf en dan benaderd het de realiteit nagenoeg. Het enige dat ontbreekt zijn de bewegingen van het vliegtuig.

,,We zijn in staat om in drie dagen een ’digital twin’ van de aarde te maken dankzij de enorme rekenkracht in onze datacenters. Omdat ze verspreid over heel de wereld staan, kunnen we de gegevens ook makkelijk naar de computer van de eindgebruiker brengen via streaming. Als dit nog op de oude manier had gemoeten, dus installeren vanaf een DVD, dan zou je er 1,17 miljoen DVD’s voor nodig hebben”, aldus Neumann.

Het dak is dicht van de Amsterdam ArenA. Ⓒ Foto: MSFS 2020

Gemeenschap

Daarnaast kent het simulatievliegen ook een zeer actieve gemeenschap, die net als softwarebedrijven tal van uitbreidingen maakt, waardoor alles nog realistischer wordt.

Neumann: ,,Het is Microsoft niet echt in dank afgenomen dat we in 2006 de vliegsimulator hebben laten vallen. Dat vertrouwen zijn we aan het terugwinnen en het lijkt er op dat de gemeenschap ons nieuwe product heeft omarmd. We zijn dan ook compleet transparant en geven iedereen de mogelijkheid om de ’sim’ te verbeteren en uit te breiden. We zijn nog met wat juridische punten bezig, maar ik zou graag zien dat het mooie werk van de gemeenschap gratis in onze winkel in de game beschikbaar komt.”

Zo maakte het Engelse Just Flight een replica van een Piper-vliegtuig van de vliegclub waar ik al meer dan twintig jaar lid van ben. Een enthousiaste vliegsimmer uit Duitsland maakte het bijpassende kleurenschema.

Dit gecombineerd met het werk van de Nederlands pilotfg12 die vliegveld Lelystad aan het maken is levert dit al realistische beelden op.

Het vliegtuig van mijn vliegclub. Gespoten in de juiste kleur, vlak voor de landing op een levensecht Lelystad. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Neumann besluit: ,,Waar je vroeger nog voor duizenden euro’s een computer moest aanschaffen is het ons doel om op een console van 400 tot 500 euro (Xbox) te kunnen rondvliegen. Het moet voor iedereen die kennis wil maken met vliegen binnen handbereik liggen. Net als iedere plek op de wereld.”