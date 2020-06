Recept van de dag: Lauwe tomatensoep

Het lijkt veel lastiger dan het is.

Het leukste is de basilicumolie maken. Daar heb je wat druivenpittenolie voor nodig.

Daar beginnen we mee. Je verhit de olie. Steek er af en toe een takje basilicum in. Als het gaat bruisen is het goed. Doe steeds een paar blaadjes in de olie tot ze krokant zijn. Dan eruit halen. Laat de olie afkoelen. Doe de blaadjes terug in de olie. Staafmixer, heel hard. Schenk dan door een doek en vang de olie op. Heerlijk.

Oh, en dan nog even ui en bleekselderij flink aanzetten, wortel, paprika de hele boel erbij. Tot het begint te geuren. Schenk er de hete bouillon over. Doe er een rijk kruidenboeket bij (laurier, tijm en salie). Laat twintig minuten sudderen. Dan de tomatenpulp erbij. Laat heet worden. Even doorkoken. Kruidenboeket er weer uit. Staafmixer erin en vervolgens het geheel door de zeef halen. Dan nog een lepeltje mosterd erdoor. Op smaak brengen met zout en vooral peper.

Serveer de soep lauw, met een scheut van je zelfgemaakte basilicumolie. Lekker zuurdesem stokbrood erbij.

Nodig voor 2 personen

• 1 liter groentebouillon

• 1 ui, in stukken

• 1 teen knoflook

• 1 wortel, in stukjes

• 2 stengels bleekselderij

• ½ rode paprika

• Blik tomatenpulp

• 1 theel mosterd

• Peper en zout

• 1 bos basilicum

• 2 dl druivenpittenolie