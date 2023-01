Dagrecept: Chia-pudding met knapperige appel

Van chiazaad kun je bijvoorbeeld een fijn dessert (of tussendoortje) maken. Deze komt uit het boek Quick + Slow van Luise Vindahl (Becht). Roer in een kom de haverdrink, chiazaadjes en vanille door elkaar. Klop de eerste 5 minuten het mengsel elke minuut even door om te voorkomen dat er klontjes ontstaan.

Roer dan 5 minuten later nog een keer, en 5 minuten later nog een keer. Laat 20 minuten rusten zodat de pudding bindt. Maak de knapperige appel: snijd de appels in kleine blokjes en knijp de citroen erboven uit. Laat de kokosolie en ahornsiroop in een koekenpan op matig-laag vuur smelten. Voeg de hazelnoten, pompoenpitten en zout toe en bak 5 minuten; roer af en toe. Duw de noten naar de zijkant van de pan en voeg de appels en specerijen toe. Bak al roerend circa 4 minuten, tot de appels goudkleurig zijn en nog beet hebben.

Neem 4 glazen/potjes en schep in elk 1 el van de appel. Schep er yoghurt, notenpasta en chiapudding op. Garneer met de rest van de appel, noten en pompoenpitten.

Nodig voor 4 personen:

- 350 ml haverdrink of melk

- 4 el chiazaad

- ½ tl vanillepoeder

Knapperige appel:

- 2 appels, sap van 1 citroen

- 1½ el kokosolie

- 1½ el ahornsiroop

- 35 g hazelnoten (gehakt)

- 35 g pompoenpitten

- snufje zeezout, ½ tl kaneel

- ½ tl gemberpoeder

Voor erbij:

- 350 g Griekse yoghurt of plantaardige yoghurt

- 2 el notenpasta