Woontrend: deze zachte materialen zorgen voor een gezellige sfeer in huis

Stoer kleed voor een warme woonsfeer

Zachte materialen zijn in opkomst in het interieur; je kunt niet genoeg kleden, kussens en wollige stoffen in huis halen! De trendkleur betongrijs mixt perfect met natuurlijke materialen in het modern-landelijk interieur. Warm en gezellig wordt het met de nieuwe vloerkledencollectie Silky Shades van dessotarkett.nl. In deze kleden zit een onregelmatige structuur en de verweerde look maakt de totale sfeer leefbaar, stoer en comfortabel.

Softies

Welke stoel zet je in 2020 bij de bank? Dit is de ultieme fauteuil voor het nieuwe jaar: De schapenvacht-stoel met teddy look is de ultieme softie voor in huis. Het zit zo lekker dat je er niet meer uit wilt opstaan. Je hebt ze als echte designfauteuil zoals de Fried Egg van warmnordic.com en de Little Petra van andtradition.com.

Knuffeltijd

Met (nep)bont kussens van zarahome.com, geurkaarsen van hkliving.nl en de pluche Ree knuffel van cyrillus.be maak je de winterse sfeer compleet. Zie ze als grote knuffels voor volwassenen en kids.

Wil je meer weten over woontrends en stylingtips? Kijk op trendcompass.nl.