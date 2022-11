Waarom je in het vliegtuig sneller geneigd bent in huilen uit te barsten

Houd je het in het vliegtuig opeens niet droog bij het zien van je favoriete dramafilm terwijl je er thuis naar kunt kijken zonder een potje te janken? Springen de tranen je in de ogen omdat je je kat mist of omdat je opeens last van heimwee hebt?

Er zijn meerdere factoren die ervoor kunnen zorgen dat je in het vliegtuig veel sneller in huilen kunt uitbarsten dan normaal. Een van die factoren is de stress die vliegen met zich mee kan brengen, zegt de Canadese psychiater Randy Mackintosh tegen Thrillist. Daarnaast is vermoeidheid een grote factor.

Maar ook de hoogte kan ervoor zorgen dat we emotioneler zijn. Op grote hoogte kunnen mensen namelijk last krijgen van lichte hypoxie, een laag zuurstofgehalte in het lichaam. Het gevolg daarvan kan zijn dat men sneller van streek kan raken.

Controle

Mensen die normaliter graag de trouwtjes in handen hebben, kunnen in het vliegtuig ook sneller geneigd zijn om een potje te huilen. Waar zij in andere situaties graag de controle hebben, kunnen ze in het vliegtuig praktisch niets anders dan vastgesnoerd in hun vliegtuig zitten en erop vertrouwen dat ze veilig op hun bestemming arriveren. Doordat ze de controle moeten loslaten, zouden ze daarbij ook onbewust hun emoties wat meer de vrije loop laten.