Zien: archeologen in Peru verrast door vondst van mummie

Opvallend aan de vondst is dat de mummie, met de handen voor het gezicht, in foetushouding is vastgebonden. Volgens de onderzoekers van de Nationale Universiteit van San Marco gaat het om een Zuid-Peruaans begrafenisritueel.

Wetenschappers vermoeden dat het gaat om een man tussen de 25 en 30 jaar oud die een belangrijke rol had in de gemeenschap.

De mummie is gevonden in Cajamarquilla, op zo’n 25 kilometer van de Peruaanse hoofdstad Lima. Archeoloog Yomira Huamán Santillán laat weten dat de ontdekking van de mummie een grote verrassing was aangezien het team er niet direct naar op zoek was.

Ⓒ ANP / AFP