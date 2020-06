Wifi is er nu ook voor ’dummies’

Een paar jaar geleden moest je daar bij wijze van spreken nog de hoge school voor netwerkbeheer doorlopen hebben, maar dat is niet meer.

In deze rubriek zijn al meerdere door de gemiddelde gebruiker te installeren oplossingen de revue gepasseerd. Maar dat het allemaal nog makkelijker kan bewijst Google met de introductie van Nest Wifi.

Het installeren van de router (die een extra aansluiting voor een netwerkkabel heeft) en de elders in huis te plaatsen Punt (voor verdere verspreiding van het wifi-signaal) verloopt geheel via de Google Home app. Simpel en snel. Binnen enkele minuten heeft je huis een sterk wifisignaal en fungeert de Punt als extraatje desgewenst als slimme speaker met een meer dan uitstekende geluidskwaliteit.

Een groot minpunt voor mijn situatie is het ontbreken van een ehternetpoort op de Punt. Veel concurrenten hebben dit en voor mijn KPN-ontvangers elders in het huis heb ik een kabeltje nodig. Voor wie geen apparatuur op een kabel hoeft aan te sluiten speelt dit probleem niet.

Bij mij thuis belandde het extra wifipunt op de eerste verdieping. Genoeg om zeer goede dekking en dito snelheid voor op zolder te leveren. Is je huis wat groter? Dan voeg je een tweede Punt aan het netwerk toe.

Het beheer van de router verloopt niet zoals in veel gevallen via een aparte webpagina met inlog, maar via de Google Home app. Maakt alles nog makkelijker. In de app kun je verder apparaten voorrang geven (bijvoorbeeld die waarover videoconferencties plaatsvinden), de snelheid van je netwerk testen, een gastennetwerk opzetten. Heb je een Nest Hub, dan kun je een QR-code tonen. Gasten scannen deze code en hebben dan toegang tot het wifi-netwerk.

Met Nest Wifi introduceert Google tevens Family Wifi, om er voor te zorgen dat je kinderen de internettoegang verantwoordelijk gebruiken. Teven kun je de internettoegang tijdelijk pauzeren op gezette tijdstippen.

Plus

Hoge snelheid, goede dekking, simpele installatie en beheer.

Min

Geen kabel aan te sluiten op Punt. Hoge prijs.

Waardering

★★★★

Prijs

€ 259 (router + Punt)

€ 159 (alleen router)