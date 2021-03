Zamarra’s schoonmaakchallenge: zo krijg je de snijplank écht goed schoon

Een kunststof snijplank kan lelijk verkleuren door etenswaren als tomaat, kerrie of granaatappel. Een schuurmiddel is niet aan te raden omdat dit kleine krasjes in de snijplank veroorzaakt waarin bacteriën kunnen groeien.

Citroen werkt wel. Deze bevat een stofje dat onder invloed van (zon)licht een blekende werking heeft. Knijp het sap van een halve citroen over de snijplank uit en leg hem buiten in de zon. Minstens een uur, liever nog de hele dag, totdat de verkleuring is verdwenen. Bij zeer donkere of oude vlekken kan het nodig zijn om de behandeling te herhalen of waterstofperoxide te gebruiken.