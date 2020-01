Mercedes-AMG’s extreemste sportmodel

Mercedes’ sportlabel AMG zegt dat zijn auto’s op het circuit zijn geboren, maar deze creatie is eerder in de grindbak dan op het asfalt ontstaan. De Mercedes G63 6x6 is extreem tot op het ladderchassis en heeft niets, maar dan ook niets met motorsport te maken, zoals Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je laat zien.