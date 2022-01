Meesterkok Dennis Kuipers droomt van een beachtent: ’Koken met je voeten in het zand, hoe leuk zou dat zijn?’

Premium VROUW magazine

Bianca eet ketogeen: ’Inmiddels ben ik 50 kilo afgevallen’

De rest van je leven bijna geen koolhydraten meer eten, onder hypnose een ‘maagband’ laten aanleggen, zweren bij Weight Watchers of ‘gewoon’ sporten én eten wat je wilt. Zo veel mensen, zo veel manieren om af te vallen. In dit artikel het verhaal van Bianca van de Stadt (48). Ze is single en eet al ...