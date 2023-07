7 x lifehacks met bakingsoda die je misschien nog niet kende

Super makkelijk eieren pellen

Niets zo irritant als eieren waarvan de schaal niet goed loskomt. Wij vonden de truc: voeg een half theelepeltje bakingsoda toe aan het kookwater.

Dit zorgt ervoor dat de schalen in grotere stukken losraken van het ei. Hierdoor is het een stuk makkelijker pellen en kun jij met minder frustratie genieten van jouw perfect gekookte eitje.

Nooit meer te zure tomatensaus

Is je tomatensaus zuur en wrang van smaak? Voeg er dan een mespuntje bakingsoda aan toe. Dit zorgt er voor dat je tomatensaus direct ontzuurt, zonder dat het de smaak van de andere ingrediënten aantast. Suiker doet dat laatste namelijk wel.

Let wel op hoeveel bakingsoda je toevoegt en werk met mespuntjes. Voeg je te veel in één keer toe dan krijgt je saus een vreemde smaak en substantie.

Zijdezachte malse kipfilet

Kipfilet nét iets lekkerder bereiden? Voeg een mespuntje bakingsoda toe aan de marinade.

bakingsoda bindt de eiwitten en zorgt ervoor dat de kip veel malser wordt gebakken. Dit werkt overigens ook bij kip die je wil frituren. Maak dan een marinade van yoghurt en bakingsoda en laat dit minstens een uur staan.

Frisse, fruitige groene smoothie

Een groene smoothie kan weeïg gaan smaken en een ietwat rare kleur krijgen, vaak door combinaties die je maakt met groenten en fruit.

Tip: voeg eens wat bakingsoda toe aan je groene smoothie. Zo behouden de groentes niet alleen hun natuurlijke smaak en kleur, je smoothie blijft ook langere tijd wat frisser. Nooit meer muffe sapjes!

Snel aardappelen koken

Zin in avondeten of een lunch met aardappelen, maar geen zin in die lange kooktijd? Voeg een mespuntje bakingsoda toe aan het kookwater. Dit verkot namelijk de kooktijd van je aardappelen.

Houd ze wel goed in de gaten: te veel bakingsoda bij kokend water zorgt voor een ontzettende schuimboel.

Grondige vuilresten schoonmaken

Een vuile ovendeur, airfryer of ovenschotels met verbrande delen? Krijg die maar eens schoon! Bakingsoda kan je redder in nood zijn. Hoe? Maak een pasta van bakingsoda en water, smeer het op de vuile plekken en laat even trekken. Maak hierna schoon zoals je gewend bent.

Nooit meer vieze geurtjes in de koelkast

Een pakje bakingsoda absorbeert vieze keurtjes. Handig dus voor in de koelkast als je kliekjes van gisteren sterk ruiken!