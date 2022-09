Nooit meer weg: Filterhouder voor Moederdag

In hoeveel Nederlandse keukens zouden aandoenlijke kinderknutsels hangen en staan? Eerste tekeningen, papieren bootjes, keukenrol-kunstwerken, sfeerlichtjes van jampotjes en ga zo maar door. Deze pinguïn filterhouder is vele jaren geleden gemaakt door Stender Buchner.

Stender is inmiddels alweer 31 jaar en heeft zelf een zoontje. Moeder Karin weet nog precies het moment dat ze deze zelfgemaakte filterhouder cadeau voor Moederdag kreeg. Zelf Moederdagcadeaus maken zou eigenlijk een vereiste moesten zijn, zelfs voor volwassen kinderen.

„Stender heeft dit gemaakt op de Jozefschool in Aalsmeer. Hij hield niet zo van knutselen maar mijn man en ik zagen meteen dat hij erg zijn best had gedaan op dit project. Het kopje is van een eierdoos gemaakt, met ingeverfde oogjes en een gele neus.”

Nog altijd gebruikt

„Onze andere drie kinderen hebben trouwens ook altijd mooie dingen gemaakt, hoor! Een spiegeltje met verf en een foto ingelijst in een ring, omspannen met wol.”

Waarmee Karin meteen de leerkrachten een compliment wil maken. Zij komen toch elke keer maar weer met iets bijzonders op de proppen.

„Het leuke van dit cadeau is dat je het echt kunt gebruiken en dat doen we dan ook al jarenlang. De kleuren zijn inmiddels een beetje vervaagd maar dat geeft niet. Stender vindt het erg leuk dat de houder nog steeds in de keuken hangt.”