Oproep: Heeft u nog Lego van vroeger liggen?

Een wereld van verschil met de zo fantasierijke bouwpakketten van nu; maar ook weer niet. Want ook vroeger maakten de misschien wat eenvoudiger dozen de creativiteit van kinderen los.

Heeft u uw eigen lego bewaard en spelen nu uw kinderen/kleinkinderen ermee? Zet u zelf (stiekem) nog weleens iets in elkaar? Stuur uw herinneringen aan [email protected] Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in onze zaterdagbijlage VRIJ.