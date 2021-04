Dit is het geheim om je kamerplanten in leven te houden

Dit moet je doen: geniet én observeer je planten elke dag. Klinkt misschien suf, maar dat is echt het geheim van een gezonde plant. Kijk dagelijks naar je plant en ruik eraan. Voel ook aan de bodem of die niet droog is.

Je planten ’roepen’ namelijk om hulp en als het niet goed met ze gaat, communiceren ze via de bladeren. Maar dan moet je moet het dus wel zíen.

Een ongezonde plant

Als de bladeren gaan hangen of bruin worden, heeft de plant waarschijnlijk wat water nodig. Als ook de grond erg droog is en wegtrekt van de randen van de pot dan is het ernstig. Geef regelmatig flink wat water en zorg dat het overtollige water altijd weg kan lopen.

Gele bladeren ontstaan vaak door te veel water. Je plant heeft even tijd nodig om uit te drogen en je kan daarbij helpen door de plant iets meer bij het licht te plaatsen.

Leer je planten kennen

Neem goed de tijd om je planten te leren kennen, het zijn immers je huisgenoten. Wat hebben ze nodig, zijn ze sterk of moet je ze af en toe wat extra liefde geven?

Als je het moeilijk vindt om al je planten elke dag te controleren (omdat je er bijvoorbeeld heel veel hebt) kun je het ook verdelen in dagen. Zo kan je op maandag de huiskamerplanten controleren en op dinsdag de keukenplanten.