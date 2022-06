’Wacht niet met je droomreis te maken’

Mooiste herinnering

„In april dit jaar liep ik de Arizona Trail, veel zwaarder dan ik had verwacht. Na ruim 1100 kilometer wandelen kwamen we bij de Grand Canyon aan. De tranen liepen over mijn wangen, ik was zo trots op mezelf en blij om er te zijn. Daarnaast is de Grand Canyon onwaarschijnlijk mooi.”

Drama

„Tijdens het sandboarden in Huacachina in Peru kwam ik los van het board en stuiterde ik als een lappenpop van een enorm hoge zandduin naar beneden. Het was een harde klap en ik dacht dat dat het het einde van mijn vakantie was. De dag erna was ik ontzettend misselijk en dacht ik dat ik een hersenschudding had. Ik moest twaalf uur in een bus zitten om naar de dichtstbijzijnde grote stad te komen. Ik had geen hersenschudding, maar heb uiteindelijk een week rustig aan moeten doen en pijnstillers moeten slikken.”

Solo

„Ik vond het doodeng om in mijn eentje naar Australië te gaan, maar het was geweldig. In vier weken tijd heb ik de hoogtepunten van de oostkust gezien en ontzettend veel leuke mensen ontmoet. Daarna heb nog veel meer droomreizen in mijn eentje gemaakt.”

Altijd mee

„Mijn e-reader. Ik hou van lezen en als je alleen reist, is het fijn om wat te doen te hebben als je lang moet wachten.”

Droom

„Ik ben opgegroeid in Lutjegast, het dorp waar ontdekkingsreiziger Abel Tasman is geboren. Zijn grootste ontdekking was Nieuw-Zeeland en daar heb ik op de basisschool veel over gehoord. Dat land heeft me daardoor altijd getrokken. Daarnaast lijkt het me waanzinnig qua natuur.”

Favoriet

„Lagos in Portugal is de perfecte stad. Niet te groot, maar veel gezellige restaurants en cafés en stranden, goed bereikbaar met het ov en veel mooie wandelpaden in de omgeving. Bovendien vind ik de Portugezen ontzettend vriendelijk en gastvrij.”

Advies

„Wacht er niet mee om je droomreis te maken, dan komt het er waarschijnlijk niet van. Als je echt ergens naartoe wilt, plan het in en ga sparen. Krijg je niemand mee? Ga alleen.”

Tegenvaller

„Berlijn en New York. Iedereen is daar laaiend enthousiast over, dus ik ging er met hoge verwachtingen heen. Berlijn was waarschijnlijk ook dikke pech qua weer (natte sneeuw in april, zo koud) en New York was ontzettend druk en loeiheet (35 graden). Misschien dat ik ze nog een tweede kans geef.”

