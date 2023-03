Zo maak je van je terras een luxe buitenkamer

Comfort

Een sfeervolle tuin met genoeg schaduwplekken creër je heel eenvoudig met het zonnescherm Lux van Harol. Door het strakke en minimalistische ontwerp gaat deze terrasoverkapping als het ware volledig op in de woning. Je kunt ’s avonds nog langer van je terras genieten dankzij de dimbare ledverlichting en verwarming. Zo kun je tot in de late uurtjes borrelen in je buitenkamer met het comfort en de gezellige sfeer van binnen.

Zomers

Ⓒ Serre-kamer met accessoires van la Redoute

Dit zomerse interieur van La Redoute geeft je meteen een heerlijk vakantiegevoel. Door de houten meubelen, het gedessineerde kleed met stoere franjes en de kerriegele bank breng je de mediterrane sfeer tot leven.

Ochtendzon

Ⓒ Tuinmeubelen van Bristol À La Carte van Exterioo

Zodra het zonnetje schijnt is het heerlijk om buiten een beschut zithoekje te hebben met lekkere tuinstoelen om even een koffie te drinken en de krant te lezen. Comfort en design gaan goed samen in deze tuinmeubelencollectie van Exterioo. De bijpassende accessoires maken de totale buitensfeer af.

Stylingtip: modern-landelijk

Ⓒ vloerkleed geschikt voor buiten van Bo & me en geel servies van J-Line

De modern-landelijke outdoor stijl is favoriet bij veel mensen en met deze accessoires versterk je het landelijke gevoel in een moderne buitenkamer. Het jute vloerkleed van Bohome en het keramieken servies van J-line brengen warmte en gezelligheid.

Bescherming

Ⓒ Terrasoverkapping Brera van Harol en plantenbakken Umanoff van Menu

Wil je in de tuin een buitenkamer creëren maar heb je best een grote oppervlakte te overspannen? Dan is het lamellendak Brera van Harol een goede optie. Het is een modulaire constructie die je vrijstaand kan neerzetten. Het dak kan volledig openschuiven voor maximale lichtinval en bij het sluiten kantelen de lamellen en wordt het zonlicht gefilterd. Tegelijkertijd heb je zo een optimale luchtcirculatie waardoor het ook tijdens de zomermaanden aangenaam vertoeven is.

Vakantiesfeer

Ⓒ Stucverf van We Are Wow Makers x Robuust Amsterdam

Het hele jaar verlangen naar een vakantie ver weg hoeft niet meer! Met de Holiday Home-verfkleuren Mykonos en Mallorca van We Are Wow Makers & Robuust Amsterdam waan je je op vakantie. Deze natuurlijke en duurzame stucverf geeft diepte en structuur aan een ruimte. Door twee dikke lagen aan te brengen, ontstaat er een natuurlijke structuur op de muur met de look van leemstuc.

Duurzaam

Ⓒ Duurzame tuinstoel Desert van Ferm Living en kruk Bit van Norman Copenhagen

Deze loungestoel van Ferm Living is een moderne versie van de klassieke ligstoel met een zitting gemaakt van gerecyclede plastic flessen, maar toch ziet deze eruit als wol of katoen en zo voelt de stoel ook aan. Bij Groen en Akker in Amsterdam haal je de leukste designcadeau ’s zoals deze kruk van Norman Copenhagen gemaakt van 100% gerecycled plastic.

Vloerkleed

Ⓒ Outdoor vloerkleed van Élitis

Met het outdoor ‘Disco’ vloerkleed van Élitis leg je de basis voor een sfeervolle buitenkamer. Voer de gele kleur door in de rest van de styling met kussens, plaids en keramiek voor de ultieme Franse buitenkamer. Het duurzame kleed is gemaakt van 88% gerecyclede petflessen en met de hand afgewerkt voor een ambachtelijke uitstraling.