Mijn coronamaatje&ik: ’We hoefden niet te doen alsof alles goed ging’

Wie: Stefana Boot (33), oa eigenaar van RDAM GYM, uit Rotterdam

Corona-maatje: Esther Huijsmans (45)

„Ik organiseerde met Train & Connect sportieve netwerk-events. Esther volgde dit, maar kon er door onze planning nooit bij zijn. In mei gingen we digitaal en kon ze er wel bij zijn. We hadden direct een klik, omdat we beiden in de sport werken en onze business dus volledig stil was komen te liggen. Van de weinige dingen die we toen konden en mochten doen, verbond golf ons. Na de digitale kennismaking besloten we af te spreken om te golfen. Sindsdien staan we regelmatig samen op de golfbaan en spreken we elkaar wekelijks.”

Zelfde schuitje

„Ik merkte dat er weinig mensen waren die begrepen in welke situatie we zaten. Esther zat exact inhetzelfde schuitje en begreep heel goed dat het af en toe gewoon allemaal niet zo leuk is. Regelmatig begonnen we aan het begin van het golfen met een klaagzang of ‘laat mij maar even bijkomen, ik trek zo wel weer bij!’. Het is zo fijn om echt jezelf even te kunnen zijn en je hart te luchten zonder veroordeeld te worden of een masker op te hoeven zetten. We kunnen iedere seconde wel doen alsof er niets aan de hand was, maar wij beseften heel goed dat de situatie een lange adem nodig had en dat ‘doen alsof alles goed gaat’ alleen maar ten koste van onze energie zou gaan.”

Toch nog een voordeel van corona

„Ik denk niet dat we zonder corona zo’n vriendschap en samenwerking zouden hebben. Dan waren we beiden veel op reis geweest en er nooit achter zijn gekomen dat we zoveel overeenkomsten hebben. De eerste keer gingen we de golfbaan op om gewoon kennis te maken. We spraken over de manier waarop we netwerken, hoe we dingen aanpakken en combineren met reizen. Dat het gebrek aan reizen je ook in laat zien dat je echt een completer persoon bent als je wel op reis bent. We hebben beiden behoefte aan inspiratie en prikkels, nieuwe mensen leren kennen.”

Dankbaar

„De vriendschap geeft me ontspanning, mede dankzij Esther heb ik de drang om te winnen met golf los kunnen laten. Daarnaast heeft het mij zakelijk gezien ook inzichten gegeven. Esther heeft net even wat meer ervaring en was al begonnen met het opzetten van haar community. Dankzij haar, maar ook een andere vriendin, Jantiene Berg, waarbij de vriendschap ook echt tijdens corona is versterkt, zag ik in hoe ik om kon gaan met de situatie en hoeveel kennis ik eigenlijk al had. Inmiddels zijn we 25 weken dicht met de gym en zit het wintersportseizoen er eigenlijk ook al bijna op zonder omzet. De manier hoe ik om ben gegaan met de hele situatie zorgt ervoor dat ik mijn kennis en ervaring nu over kan brengen om andere (sport)ondernemers op weg te helpen die vastlopen met ideeën of het even niet meer zien. Zonder Esther en Jantiene had ik dit denk ik niet ingezien.”

Les geleerd

Ik heb geleerd dat positiviteit de grote winnaar is, en dat je de boel de boel mag laten wanneer het even minder gaat. Geef je daar een avondje volledig aan over en stap de volgende dag weer bed uit met de gedachte ’wat kan ik vandaag wel?’ Dat is echt een motto wat Esther en ikvaak gebruiken. Gelukkig waren er voor ons weinig momenten dat we er tegelijk slecht in zaten, dus we konden elkaar altijd wel helpen om de zonnige kant ergens van in te zien. Dit heeft gigantisch geholpen met relativeren!”