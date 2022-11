Bruine aanslag op het plafond? Dit kan het zijn

Gerard Toornenberg schrijft dat er enkele weken geleden opeens bruine aanslag op zijn plafond verscheen, het lijkt een beetje op schimmel. De aanslag zit op de grens van twee betonnen plafondplaten en beslaat een plek van ongeveer een meter bij dertig centimeter. Gerard heeft een schilder laten komen om een vochtmeting te doen omdat hij zelf dacht dat het daaraan lag, maar dat bleek niet het geval. Wat het wel is, wist de schilder in kwestie ook niet.

Ik denk dat je te maken hebt met zogenaamde betonnen breedplaten. Om gewicht te besparen zijn deze voorzien van holle kanalen. Hier kan tijdens de bouw inderdaad vocht in komen te staan wat er dan na verloop van tijd uit kan komen. Dat is bij jou dus niet het geval.

Het lijkt erop dat jij te maken hebt met een zogenaamde koudebrug. De holle kanalen kunnen in verbinding staan met de spouwmuur. Er stroomt dan koude lucht door die kanalen en daar condenseert de warme lucht uit je huis op. Toch een vorm van vocht dus, maar aan de buitenkant. Misschien is het probleem op te lossen den door de spouwmuur na te isoleren. Gespecialiseerde bedrijven kunnen je daar verder over adviseren.

