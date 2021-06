Hotel van de week: baden in oneindige luxe op Kreta

Even houden we ons hart vast als we horen dat het Nana Princess hotel zich bevindt aan de rand van het toeristische feestdorp Chersonissos. Maar een blik op de website van het luxe vijfsterren hotel stelt al snel gerust. Onder een rustgevend zeebriesje verschijnen droomplaatjes van infinitypools die overgaan in een diepblauwe zee en lucht. ‘Supreme five-stars’ beloven ze.

En waar plaatjes en beloften het vaak beter doen dan in het echt, blijkt dat na aankomst in Nana Princess niet zo te zijn. Wie het in 2018 geopende 5-sterrenhotel binnenstapt ervaart direct de serene rust en de topservice die het hotel belooft; een bestemming op zich.

We verblijven in een van de Luxury Suites. Het instapmodel, maar met een eigen zoutwater-infinitypool, buitendouche en verborgen televisie in de badkamerspiegel desondanks een van de meest luxueuze kamers waar we ooit verbleven.

Als we in de ochtend onze ogen openen, hebben we met een druk op de knop uitzicht op de roze kleurende lucht van de opgaande zon. Gewoon vanuit ons bed, want de gordijnen openen hier automatisch.

Hoe luxe een zwembad bij je suite ook is, rondjes kun je er niet zwemmen. Daarvoor zijn er de twee zoutwater-infinitypools én de zee. Op het privéstrand van het hotel worden we in onze eigen beachcabana met luxe ligbanken en witte gordijnen bediend door een butler.

Heb je geen zin om terug te lopen naar de suite, dan kun je de receptie bellen. Een medewerker brengt je dan met een golfkarretje weer terug, of naar waar je ook naartoe wilt.

Wij laten ons afzetten bij de 1400 vierkante meter grote spa met daarin het nieuwste van het nieuwste op het gebied van wellness. „We wilden een plek creëren die ook over tien jaar nog steeds helemaal van nu is”, vertelt directeur Ilias Kalathas trots.

Zoals alles in het hotel, is ook de keuken het beste van het beste. Bij restaurant Eternal Blue eten we met onze voeten in het zand een heerlijke lobsterpasta, een van de specialiteiten van de Griekse Michelinchef die hier de scepter zwaait. Bij restaurant Meat-in Point voert vlees de boventoon met als klapstuk de Tomahawk steak. De afmetingen zijn koninklijk, precies zoals ook de rest van ons verblijf in dit heerlijke hotel dat was.

In ’t kort

Inrichting

Stijlvol, rustgevend.Veel natuursteen, marmer en hout.

Locatie

Aan zee, net buiten Chersonissos. Centraal gelegen, goede uitvalsbasis om de rest van het eiland te ontdekken.

Service

Luxe tot in de kleinste details: bij het inchecken krijgen we zelfs een pen met daarin onze naam gegraveerd.

Praktisch

Vanaf €398 per kamer per nacht (2 pers.), o.b.v. logies en ontbijt. Ook te boeken via Sunweb.

Voor Kreta geldt op dit moment nog code oranje.

nanaprincess.gr