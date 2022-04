5 x schoonmaakmiddelen die goed werken én niet veel kosten

1 Schoonmaakazijn (€0,69 per liter) kan ontvetten, ontkalken, neutraliseert geuren en werkt tegen schimmel. Perfect om keuken, wc en de badkamer te poetsen. Ook om harde vloeren mee te dweilen, ramen te zemen, de waterkoker of wasmachine mee te ontkalken en als wasverzachter te gebruiken. Vlekkenmiddel voor roest, wijn, rood fruit, koffie, thee en jodium.

2 Een blok ossengalzeep (€1,59 voor 90 gram) gaat jaren mee en is een uitstekend algemeen vlekkenmiddel.

3 Zilversoda (€0,99 per kilo) is een krachtige ontvetter die geur aanpakt en ontsmet. Ideaal om aangekoekte pannen schoon te weken en de keuken, badkamer of vloeren mee schoon te maken. Bier slaat niet dood als je bierglazen er mee afwast; bloemen staan langer als de vaas ermee is afgewassen. Ook fijn voor de koelkast.

4 Vloeibaar schuurmiddel (€0,79 voor 750 ml) is de goedkoopste oplossing voor verwijdering van sterk gehecht vuil.

5 Afwasmiddel (€0,79 voor 500 ml) is een zeer zuinige allesreiniger. Het ontvet alle harde oppervlakken en is een krachtig middel tegen vet- en olievlekken, verf-, chocolade-, tomatensaus-, bier- en koffievlekken.

