’Ineens waren we omringd door locals met wapens’

Mooiste herinnering

„Als huwelijksreis wilde ik graag naar Hawaï, een droom die in 2012 uitkwam. Mijn man Sanne en ik zijn met een Jeep gaan cruisen op Big Island, we hebben in kraters van inactieve vulkanen gelopen, maar ook actieve vulkanen van een afstand meegemaakt. Je zag de gloeiende lava en vuur eruit komen. Bijzonder en fascinerend! De lava heeft door de jaren heen paden naar de zee gevormd en dan loop je over lavawegen. Op Maui reden we midden in de nacht naar de Haleakala-vulkaan. Op de top hebben we de zonsopgang meegemaakt. Magisch.”

Drama

„Op een Amerikaanse roadtrip met mijn zus en onze partners werd ik onderweg naar de Grand Canyon onwijs ziek; een combinatie van jetlag, 2000 meter hoogte en Taco Bell-eten. Eindelijk was ik bij de Grand Canyon, een plek waar ik waarschijnlijk nooit meer kom maar ik was ontzettend misselijk en wilde alleen maar liggen. De rest genoot ontzettend, dat maakte het nog zuurder.”

Spannend

„Op Jamaica wordt het afgeraden om zonder begeleiding op stap te gaan, maar mijn man, twee zussen en ik durfden een trip naar een aangeraden eettentje wel aan, aangezien het overdag was. Toen we uit de taxi stapten, kregen we meteen begeleiding van de locals en die groep werd alsmaar groter. Sommigen droegen zelfs wapens en ze waren niet van de politie... Op het moment dat iedereen zich begon af te vragen of dit een goed idee was, kwamen we gelukkig bij het eettentje aan. Het was er heel simpel en ontzettend lekker. Tijdens het eten bleef een groot deel van de groep staan, met hun wapens zichtbaar. Wij gingen er vanuit dat zij dit deden om ons tegen overvallers te beschermen. Tot op de dag van vandaag zijn we er niet over uit of dat een hele verstandige actie was, maar het eten was overheerlijk.”

Altijd mee

„Een pincet. Om mijn wenkbrauwen bij te houden, maar het is zo vaak voorgekomen dat een van ons een splinter in z’n voet of vinger had. Deze heb ik overigens op een van onze stedentrips in Londen gekocht. Klein en roze, niet te missen en hij past in elke tas.”

Gek eten

„Ube op Maui. Een paarse koude saus die op pap leek, een wat slijmerige substantie. Het smaakte zurig en had een bittere nasmaak. Ik ben makkelijk met eten, maar dit was niet te doen!”

