Dagrecept: Gebakken ribeyes met frisse salsa (in plaats van een vette saus)

Het verschil tussen die twee is trouwens dat de ribeye in de fijne rib van het rund zit, net voorbij de dunne lende. Het is mooi gemarmerd met vet en blijft hierdoor lekker mals. Die entrecote komt uit de dunne lende, halverwege de rug. Beroemd om de vetrand die extra smaak geeft.

Haal de ribeyes uit de koelkast en laat op kamertemperatuur komen. De salsa: verwijder de pitjes van de tomaten en snijd in blokjes. Snijd ook de feta in kleine blokjes. Snijd de chilipeper in de lengte open, verwijder de zaadlijst en hak fijn. Snipper de rode ui en hak de koriander fijn. Snijd de limoen doormidden en pers het sap eruit.

De avocado kan ook in blokjes. Meng dit allemaal met 1 el olijfolie, breng op smaak met zout en peper. Je zal wat salsa overhouden; lekker als dip of in een salade. Dep de steaks droog en strooi er wat zout over. Maak een pan met 2 el olie goed heet. Bak voor rood 1 tot 2 minuten per kant, en voor medium 2 tot 3 minuten per kant. Kruid met peper en laat even rusten, afgedekt met aluminiumfolie. Serveer met de salsa en brood.

Nodig voor 2 personen:

- 2 ribeyes van elk 300 g

- 2 tomaten, 1/2 chilipeper

- 150 g feta

- 1 rode ui (gesnipperd)

- bosje koriander (of peterselie, gehakt)

- 1 limoen, 1 rijpe avocado

- 1 el olijfolie, 2 el olie om te bakken

- zout en peper