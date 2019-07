„Paella komt uit Valencia. Laten we daarvan uitgaan, wat ze ook zeggen in de rest van Spanje. Paella is geen risotto, hoewel de twee gerechten oppervlakkig op elkaar lijken. Spaanse paella-rijst is dikker dan de Italiaanse risottorijst. En iets meliger. Om het allemaal niet te melig te laten smaken, wordt de het rijkgevulde rijstgerecht iets vochtiger geserveerd dan de risotto.