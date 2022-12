Vijf schoonmaakklusjes die je echt zou moeten doen vóór het kerstdiner

1. Het is ellendig als tijdens het koken van het kerstdiner de oven gaat roken omdat er nog oud vet in lag. Begin daarom tijdig met een grondige schoonmaak van de keuken.

2. Geef de oven een goede schrobbeurt en laat hem een tijdje open staan om uit te wasemen. Maak ook de magnetron schoon, dat gaat heel eenvoudig als u een kopje water met een schijfje citroen erin laat koken. Vuil laat daarna makkelijk los van de wanden.

3. Check de voorraden: heeft u voldoende bakpapier, keukenpapier, aluminiumfolie? Dit is ook een mooi moment om alle blikjes, potjes en pakjes die u toch niet gaat gebruiken, te doneren. Dat kan in deze periode bij veel supermarkten en bij voedselbanken.

4. Maak de komende tijd de vaatwasser schoon met een vaatwasmachinereiniger, neem de rubbers af met een microvezeldoek en maak het filter schoon. Stralende kerstvaat gegarandeerd!

5. Heeft u zilveren bestek? Poets het alvast mooi op en bewaar het in een oude kussensloop of in een bestektas. Zo blijft het tot de kerst mooi.