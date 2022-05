Mental health-dag? Dit zijn de tekenen dat je 'm nodig hebt

Het is niet gek dat je je soms overweldigd voelt door al het wereldnieuws, door sociale media of omdat je gewoon weer moet wennen aan het leven dat weer zoals vanouds doorgaat. Maar dat kan je ook stress of angstige momenten opleveren. En als dat te vaak gebeurt, is dat niet bevorderend voor je gezondheid.

Heb je non-stop stress, dan is dat niet alleen mentaal heel vervelend. Ook kan het fysieke gevolgen hebben. Problemen als artritis, hartproblemen en COPD kunnen door stress worden aangewakkerd. En dan ben je nog veel verder van huis.

Verkouden

Er zijn verschillende dingen waaraan je kunt herkennen dat het misschien goed is om even een dagje helemaal niks te moeten, schrijft StarsInsider. Eén van de tekenen is een slecht slaappatroon. Steeds vaker kom je niet in slaap, word je vroeg wakker of slaap je niet door. Ook te lang uitslapen kan een teken zijn dat je brein rust nodig heeft.

Ben je vaker dan normaal verkouden? Stress kan je immuunsysteem aantasten. Grote kans dat een dagje extra uitzieken van je verkoudheid dus best eens goed kan zijn. Merk je dat je vaker boos of geïrriteerd bent, dan is dat ook een teken om even rust te nemen. Net als hoofdpijnen, buikpijn en spanning in je lijf.

Kies je er de laatste tijd vaker voor om tot rust te komen met een biertje of sigaretje en kom je de dag door met meer koffie of energiedrankjes? Dat is eveneens iets om de rust die broodnodig is aan te herkennen.

Minder focus

Als laatste kan je focus verminderen. Vergeet je veel en ben je snel afgeleid? Las dan als de wiedeweerga een pauze in. Paniekaanvallen en piekeren zijn ook tekenen dat je het even rustig aan moet doen.

Het klinkt misschien zwaar om een dag vrij te nemen om je hoofd te laten herstellen, maar op de lange termijn heb je er veel meer aan. Kies voor een dagje lekker in bed, draai je favoriete muziek, ga voor een boswandeling of lees een boek om even helemaal tot rust te komen. Kun je er daarna weer tegenaan.