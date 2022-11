De leukste kerstdecoratie van natuurlijke materialen

Stoer

Met de natuurlijke en verweerde look van de stoere meubelen van Goossens Wonen ontstaat een tijdloze, landelijke woonstijl. De hippe kleurenmix met mosgroen, licht grijs en cognac mixt goed met kerstdecoraties in puur wit. Helemaal leuk met een besneeuwde guirlande en een wit kerstboompje!

Kerstster

Ⓒ AW22 Trendhopper en DIY-sneeuwvlok

Zelfgemaakte kerstdecoraties geven een extra persoonlijke touch aan je interieur. Zo maak je snel en gemakkelijk een decoratieve sneeuwvlok van geschuurde stukjes tak die je in een patroon op een witgeverfde plank plakt; ;euke versiering die past in een Scandinavisch-chic interieur. De nieuwe meubelcollectie van Trendhopper combineert goed met deze eenvoudige, naturellen kerststijl.

Witte kerst

Ⓒ DIY: houten besneeuwde bergjes

Leuk om met de kinderen te doen: maak van reststukjes hout driehoekjes in verschillende formaten en beits ze in verschillende kleuren bruin. Beschilder een puntje van elk blokje hout als een wit besneeuwde bergtop en de kerstdecoratie is klaar. Maak meerdere bergjes zodat er een berglandschap in de vensterbank ontstaat. Wat kerstballen en (nep)sneeuw kunnen zorgen voor een extra feestelijk winters gevoel. De bergjes staan heel leuk in het midden van de kersttafel.

Pakjes en boompjes

Ⓒ COCO Maison AW22 en Magische Kerst bij Sostrene Grene

Maak elke hoek in je interieur gezellig met kerst en decoreer met woonaccessoires zoals sierkussens, manden en sfeerverlichting van Hoogenboezem. Met de kant-en-klare doosjes van Sostrene Grene pak je lekker snel cadeautjes in voor onder de boom of op een bijzettafel. Versier ze extra door papieren boompjes erbij te zetten in verschillende naturellen.

Kunstzinnig

Ⓒ :Ethnicraft Corto tafel van de Tafelaar en houten kerstboom van Lovi

In deze moderne eetkamer van de Tafelaar wordt de serene sfeer van hout, steen en beton versterkt met een houten kerstboom in licht naturellen kleur. Je kunt er nog wat papieren kerstballen in hangen, maar leeg is deze Lovi boom eigenlijk ook mooi.

Glamour

Ⓒ kerstdecoratie van Riviera Maison

Voor het grote kerstdiner mag de kerstdecoratie net iets meer glamour hebben! Zet op het midden van de eettafel een verzameling boompjes (verschillende hoogtes) en sierkaarsen in wit en zwart van Riviera Maison. Met wat zilverkleurig glitter en kleine sterretjes erbij heb je een sfeervolle en toch ook een natuurlijke kerstdecoratie.

Kerstslinger

Ⓒ Wandkast van Houweling Interieur en kerstslinger van Broste Copenhagen

Deze kerstslinger van Broste Copenhagen uit Denemarken is heel naturel en ingetogen, maar straalt in een traditionele guirlande meteen het kerstgevoel uit.

De stoere wandkasten van Houweling Interieur passen in een modern design interieur en zorgen voor een natuurlijke sfeer.

Restmateriaal

Ⓒ kleine kerstboompjes Evalky Artworks en tafel van Goossens Wonen

Deze kerstboompjes zijn gemaakt van teruggewonnen hout en kunnen in plaats van een echte kerstboom gebruikt worden als decoratie. De verschillende houtnerf-structuren geven de boompjes een kunstzinnige look.