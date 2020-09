Lezersvragen: Hoe krijg ik mijn wijnglazen weer blinkend?

Ina de Wit: „Ik heb een Amfa 4000 waterontharder. Waarom geeft mijn koffieapparaat aan dat ik hem moet ontkalken?”

Zamarra: De Amfa 4000 werkt met magneten waardoor de mineralen in het water minder aan elkaar zouden hechten. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd even goed werkt. Waarschijnlijk zit er nog wel wat kalk in het water.

Dof

Frans: „Hoe kan ik de doffe aanslag op een mooie set wijnglazen verwijderen?”

Zamarra: Probeer schoonmaakazijn. Laat bij hardnekkige aanslag de glazen een paar uur weken in een badje van schoonmaakazijn en veeg de kalk daarna weg met een sponsje. Als dit niet werkt, betekent dit dat het glaserosie is; helaas onomkeerbaar.

Tegels

Pieta Janssen: „Hoe krijg ik vlekken uit onze stoeptegels?”

Zamarra: Probeer het met een sopje van groene zeep en een harde borstel. Anders is er ook nog HG terrastegel vernieuwer.

