Kipfilet voor op brood getest: alleen deze merken scoren een voldoende

Vleeswaren zijn populair als boterhambeleg. De schappen liggen vol met vele soorten ham, worst, kip- of kalkoenfilet. Terwijl brood lang geleden niet werd belegd. Op een bepaald moment is men er vet of reuzel op gaan smeren; dat eet toch lekkerder weg. Vervolgens kwamen er vleeswaren en allerlei zoetigheid op de boterhammen terecht. Bij het overgrote deel van ons broodbeleg kun je stellen dat het niet echt gezond is, maar zout, vet en zoetigheid zijn moeilijk te weerstaan.

Kipfilet komt in de supers in allerlei vormen voorbij. Gerookt of gebraden, waarbij gebraden soms expliciet staat vermeld. Soms niet, maar vervolgens blijkt het gebraden als je het etiket leest.

Wel varieert de hoeveelheid kip: van 85 tot 94 procent, Ook vind je allerlei toevoegingen terug zoals bamboevezel, rookaroma, conserveringsmiddelen en emulgatoren (die helpen om bepaalde stoffen te laten mengen).

We telden tien merken en er hadden nog veel meer de revue kunnen laten passeren, maar we houden de test overzichtelijk, waarbij elke supermarkt is vertegenwoordigd.

De standaard kipfilet van Plus en de gegrilde kipfilet van AH stelden teleur omdat die „niet naar kip smaakt, te zout is en een sponzige textuur heeft”. De standaard kipfilet van Jumbo had iets waterigs. Zwagerman van Lidl smaakte meer naar kip, maar was helaas te zout.

Slechts vier merken scoorden een voldoende: de ovengebakken kipfilet van Jumbo, de biologische van Albert Heijn, 1 de beste (Dirk/Dekamarkt) en Vomar.

1. De kampioen kipfilet is Jumbo die werd geprezen om de structuur die het meest op kip leek. „Dit gaat richting een rollade.” „Dit is wat ik van goede kipfilet verwacht.” „De structuur lijkt op die van beenham, lekker!” €3,12 per 120 gr

2. De biologische kipfilet van Albert Heijn deed ook goede zaken. „Hier proef ik echt kip in plaats van samengeperste stukjes.” „Niet te zout, prima neutrale smaak.” €3,49 per 100 gr

3. „Zeker niet slecht, wel een vreemde nasmaak”, vonden collega’s van de kipfilet van 1 de Beste, het huismerk van Dirk/Dekamarkt. „Niets mis mee, maar ook geen topper.” €3,19 per 150 gr

4. Hekkensluiter is Vomar die men nogal vet vond. „Hij glanst van de vettigheid.” De lichte rooksmaak werd wel gewaardeerd. €2,89 per 150 g