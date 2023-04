Een tocht langs de oorlogsmonumenten aan de Gronings-Friese Waddenkust

’Het afweergeschut is een replica maar niet van echt te onderscheiden”, vertelt gids Joël Stoppels van de Liberation Route over het enorme kanon dat staat op een van de twee kazematten, oftewel bunkers. Ze zijn onderdeel van de Marine Flak Batterie Termunten, beter bekend als batterij Fiemel, naar het gehucht. Op haar beurt maakt de bunkerstelling deel uit van de Duitse Atlantikwall, een linie fortificaties van de Noorse tot aan de Spaanse kust.

Het betonnen duo is bezit van het Groninger Landschap dat op dezelfde plek een bezoekerscentrum heeft met overvloedige informatie over de flora en fauna in het unieke natuurgebied. Eén bunker wordt gebruikt als overwinteringsverblijf voor vleermuizen. De andere is open en voorzien van foto’s en teksten waardoor de wandelaar een huiveringwekkend echt beeld krijgt van de Canadese verovering van dit laatste puntje bezet Nederland, eind april 1945.

Krijgsgevangenen

„En de Waddeneilanden dan?” vraagt iemand uit onze groep. „Daar is niet meer om gevochten”, weet Joël. „De Duitse soldaten hebben er na de capitulatie nog bijna een maand gezeten. Toen zijn ze door de Canadezen met een boot opgehaald en als krijgsgevangenen afgevoerd.”

Bij alle oorlogsmonumenten langs de route, uitgezet door Visit De Wadden en Liberation Route Europe, hoort een podwalk, een verhaal dat is te beluisteren via een app die thuis kan worden gedownload. Gids Joël, tevens projectmanager van Liberation Route in Noord-Nederland, vertelt hoe de Canadezen de batterij en daardoor het hele omliggende gebied te pakken kregen.

„Toen zij Termunten naderden, kwam een Georgische krijgsgevangene hen tegemoet die zei: ’De batterij is verlaten, de Duitsers zijn ’m gesmeerd’. Ze bleken de boot naar Emden te hebben genomen, aan de overkant van de Dollard. Zo viel de Fiemel-batterij zonder slag of sloot in handen van de Canadese bevrijders.”

Op naar de volgende herinneringsplek door het platte, kale Groningse land. „Voor de Canadezen was het lastig om op te rukken in een gebied dat zo weinig beschutting tegen de Duitse artillerie bood”, vertelt Joël. „Ze konden alleen in een sloot duiken. Veel pelotons waren te voet. De Canadese eenheden hadden wel tanks maar die konden alleen over de weg rijden. In de drassige weilanden zakten ze weg.”

Bij een boerderij houdt hij stil: „Dit was het hoofdkwartier van de Canadezen. Ik heb laatst familieleden rondgeleid van een soldaat die hier is gesneuveld door de Duitse artilleriebeschietingen.”

Zware gevechten

Een schattig kerkje in Woldendorp is de volgende halte. „Hier is zwaar gevochten”, meldt onze gids. „De Duitsers hadden zich erin verschanst.” Hij toont een foto van een zwaar gehavend gebouwtje zonder toren. „Die fungeerde als uitkijkpost en is er daarom vanaf geschoten.” Inmiddels is het godshuisje gerestaureerd en staat het torentje weer fier overeind.

Het Petruskerkje in Woldendorp dat tijdens gevechten zwaar werd beschadigd en zijn toren tijdelijk verloor.

In hotel-restaurant Termunterzijl, gevestigd in een fraai historisch pand aan de Eemsmond, versterken we de inwendige mens. Per bus gaat het vervolgens naar Wons in Friesland. Daar staat het monument van de Queen’s Own Rifles of Canada.

„Hierop staan alle namen van de Canadese militairen die zijn gesneuveld vanaf de landingen op D-Day tot en met de laatste gevechten op 16 april 1946 in dit dorp”, vertelt Joël vol vuur. „Hier vielen de laatste zes soldaten van het regiment. Het is uniek, het enige gedenkteken in Europa waarop de namen van alle omgekomen Canadezen staan.”

Het einddoel is het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand aan de voet van de Afsluitdijk. Daar stond de stelling Kornwerderzand, begin jaren 30 aangelegd door het Nederlandse ministerie van Oorlog.

„Ze zijn maar vijf dagen gebruikt”, legt vrijwilliger Ulbo Bekker uit. „Tijdens de Duitse inval. Daarvoor is er misschien één keer geoefend toen ze in 1932 klaar waren. Na de capitulatie hebben er zo’n 25 Duitsers gezeten, maar die hebben niet veel hoeven doen. Ze hebben wel een keuken gemaakt.”

Het Duitse leger heeft de 17 bunkers echter niet zonder slag of stoot kunnen overnemen. „Het is de enige plek in Europa waar in de meidagen van 1940 de Blitzkrieg vastliep”, zegt Ulbo trots. „Slechts 225 Nederlandse soldaten wisten zo’n 17.000 Duitsers tegen te houden.”

Zoeklicht

Een van de kazematten heeft iets bijzonders: spiegels. Met behulp daarvan kon men met een zwaar zoeklicht de dijk beschijnen. De vrijwilliger moet iets opbiechten: „Ook toen was de regering traag. Ze zijn te laat besteld waardoor ze er tijdens de inval van de Duitsers nog niet op zaten. Pas na de oorlog zijn ze bevestigd.”

Wat snelheid van handelen van de overheid betreft ziet Ulbo geen verschil met negentig jaar geleden. Ook toen bezuinigde men op Defensie en begon men pas rond 1938 met versterking van het leger toen de Duitse dreiging onmiskenbaar werd. „Toen zijn hier provisorisch nog wat kanonnen geplaatst, op modderkluiten waarin ze wegzakten. Net als de geweren kwamen die nog uit 1914-1918.”

Het Kazemattenmuseum is behalve voor fortificatieliefhebbers vooral voor andere geïnteresseerden bedoeld. „Om hen bewust van de geschiedenis te maken.”

Meer stellingen Atlantikwall

De Atlantikwall in Nederland liep van het Groningse Fiemel, een gehucht bij Termunten, tot het Zeeuwse Breskens.

Van de monumenten op de Atlantikwall-route langs de Groningse en Friese Waddenkust is onder andere de Batterie Friemel, die wij hebben bezocht, een ’officieel’ deel van de Duitse verdedigingslinie. Andere plekken die kunnen worden bezocht, lopend of op de fiets, zijn iconische plaatsen waar is gevochten, zoals bij het kerkje in Woldendorp, de boerderij annex Canadees hoofdkwartier in Oostwold of het dorp Heveskes. Er zijn meerdere routes. Het Kazemattenmuseum is een aparte attractie.

De overige stellingen in de Nederlandse Atlantikwall liggen grofweg op Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel en langs de Noordzeekust, van Den Helder tot Breskens.

visitwadden.nl/podwalks

visitwadden.nl/strijd-om-de-wadden

Ook zijn verhalen te vinden op liberationroute.com