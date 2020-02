Dino prikkelt verbeelding

De Amerikaanse kunstenaar Mark P. Witton schildert dino’s met donshaartjes en veertjes volgens de jongste inzichten. Ⓒ Foto Teylers Museum

Het beeld van een brullende T-rex of de uiterst agressieve Velociraptor, die in groepen zijn prooi opjaagt, staat dankzij films als Steven Spielbergs Jurassic Park in ons collectieve geheugen gegrift. Maar klopt die weergave wel? Hoe weten we eigenlijk hoe al die dinosauriërs eruit zagen? Van de meeste prehistorische dieren hebben we immers hooguit wat botten, tanden en pootafdrukken over.