Is het echt nodig om acht glazen water per dag te drinken?

Dat het goed voor je is om genoeg water te drinken, hoeven we je vast niet meer te vertellen. Het algemene advies luidt om minstens acht glazen van 250 ml te drinken, maar professor voedingswetenschappen Dale Schoeller, verbonden aan de Universiteit van Wisconsin, stelt dat dat advies helemaal niet juist is.

Schoeller heeft samen met zo’n negentig andere wetenschappers onderzoek gedaan naar de hoeveelheid water die mensen dagelijks nodig hebben. De bevindingen van hem en zijn team zijn gepubliceerd in het tijdschrift Science. Daarin is te lezen dat de waterbehoefte van meer dan 5600 mensen, variërend in de leeftijd van 8 dagen oud tot 96 jaar oud, uit 26 verschillende landen is geanalyseerd.

Hoeveel water we nodig hebben, varieert wereldwijd sterk: van vier tot 25 kopjes per dag, zo luidt een van de conclusies uit het onderzoek. Volwassenen zouden niet meer dan 1,5 tot 1,8 liter water per dag hoeven te drinken (ongeveer zes of zeven glazen), omdat veel van onze dagelijkse inname van water ook uit voedsel komt.

Uit de studie blijkt bovendien dat de hoeveelheid water die een persoon per dag drinkt en zou moeten consumeren sterk varieert door een groot aantal fysieke en omgevingsfactoren. Mensen die veel sporten, zouden bijvoorbeeld vier glazen water méér moeten drinken dan het algemene advies, dus in totaal twaalf glazen. Ook is het zo dat mensen die in een warme en vochtige omgeving wonen, vijftig procent meer zou moeten drinken. Zwangeren of zij die borstvoeding geven, zouden er volgens Schoeller ook goed aan doen om meer dan twee liter water per dag te drinken.