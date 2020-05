Naar buiten als nooit tevoren

Helemaal met de gloednieuwe Polar Grit X. Het Finse Polar bracht onlangs een stoer nieuw horloge op de markt. Speciaal voor outdoor. Ruim een week geleden ontving ik de zilveren versie met een groen bandje. Weer eens wat anders dan al die zwarte horloges.

Het modieuze, slechts 64 gram wegende horloge is aan de dikke kant, maar in tegenstelling tot veel voorgangers, vergeet ik snel de aanwezigheid van het sportieve monster. Waar ik andere tijdens het slapen vaak afdeed, bleef de Grit X ongemerkt aan mijn pols voor het meten van mijn slaap en herstel. Het horloge heeft een ingebouwde GPS, kompas en hoogtemeter.

De Grit X is ontworpen volgens militaire standaarden en kan de zwaarste omstandigheden aan. En zo voelt het ook. Het bandje zit comfortabel en de behuizing is licht. Opvallend zijn de vijf knoppen, die zijn groot, makkelijk op de tast te vinden en geven een goede feedback. De batterij gaat 40 tot 100 uur mee, afhankelijk van de ingeschakelde functies.

Voor wie zich veel op variabel terrein begeeft heeft Polar een nieuwe Hill Splitter-functie, die detecteert of je heuvel op of af gaat. FuelWise is een slimme assistent die je herinnert aan een consistente inname van voeding en vocht. FitSpark trainingsbegeleiding biedt dagelijks on-demand kant-en-klare workouts die zijn afgestemd op herstel, fitnessniveau en trainingsgeschiedenis.

Ook heeft de Grit X een integratie met Komoot voor routeplanning en -begeleiding. En ook de koppeling met Polar Flow ontbreekt niet. Een mooie omgeving om je prestaties te analyseren en je trainingen te plannen. Zowel op je smartphone als computer.

Vanzelfsprekend heeft het horloge ook smartwatch functionaliteit, maar die is beperkt. Alleen meldingen van je telefoon krijg je te zien. Apps kun je niet installeren. Precies voldoende. Na een paar dagen ging ik zelfs verder. Het aantal meldingen op mijn telefoon, en dus ook op de Grit X, vond ik nog te hoog. Dus gelijk maar even goede schoonmaak gehouden. Een stuk rustiger aan mijn pols en ook op mijn telefoon. Tijdens het sporten heb je geen keuze. De meldingen gaan uit en kun je ook niet aanzetten. Geen afleiding, dan ben je even helemaal met jezelf bezig. Zoals het hoort.

Plus

Gewicht, goed afleesbaar tijdens sporten. Prettige drukknoppen.

Min

Dikte. Veel keuzes in het menu, dus veel drukken voordat je je favoriet activiteit te pakken hebt.

Waardering

4,5 ster.

Prijs

€ 429,90