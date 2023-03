Dagrecept: Doperwtensoep met spekjes of walnoten

Pompoen, courgette en broccoli komen vaker als basis voorbij, maar misschien ligt dat wel aan mij! Doperwtensoep is hoe dan ook heerlijk, al moet je hem niet te lang koken. Zo houdt hij zijn frisse, groene lentekleur. Smelt de boter in een middelgrote pan op middelhoog vuur. Voeg de prei toe en bak tot ze zacht maar niet gekleurd is, zo’n 10 minuten.

Voeg de aardappelen en kippenbouillon toe en kook tot de aardappelen gaar zijn, 20 minuten. Voeg de doperwten toe en breng op smaak met zout en peper. Als de doperwten ongeveer 1 minuut hebben gekookt, kun je de pan van het vuur halen.

Pureer de soep in porties in een blender. Voor een extra gladde soep kun je hem door een zeef halen. Breng de soep eventueel verder op smaak met zout (let hierbij wel op je garnering). Doe hem terug in de pan en warm hem nog zachtjes op zonder te koken. Serveer de soep warm of koud en garneer eventueel met uitgebakken spekjes of gehakte walnoten.

Nodig voor 4 personen:

- 2 el boter

- 1 prei (bijgesneden, gewassen en in plakjes)

- 1 aardappel (geschild en in kleine stukjes)

- 1 liter kippen- of groentebouillon

- 800 g doperwten (diepvries)

- zout en peper

- Optioneel: gehakte walnoten of uitgebakken spekjes